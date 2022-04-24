«Ювентус» провёл переговоры с Ди Марией

Руководители туринского «Ювентуса» уже провели первые переговоры с опытным аргентинским полузащитником Анхелем ди Марией.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, представители туринской команды уже провели переговоры с 34-летним аргентинским футболистом, который этим летом станет свободным агентом. Стоит отметить, что в услугах ди Марии также заинтересована «Барселона» и лиссабонская «Бенфика».

В этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью ассистами.