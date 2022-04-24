«Рома» потеряла шансы на чемпионство

«Рома» под руководством Жозе Моуринью потеряла даже математические шансы на чемпионский титул в итальянском чемпионате.

Римская команда проиграла миланскому «Интеру» со счётом 1:3 и потеряла все шансы на чемпионство в этом сезоне. На данный момент «волки» под шефством Моуринью занимают в итальянской лиге лишь пятую строчку. После 34 матчей в активе футболистов «Ромы» 58 баллов.

Напомним, что последний раз римский клуб становился чемпионом Италии в сезоне 2000/2001. Сам Моуринью последний раз выигрывал титул в сезоне 2014/2015, когда побеждал в АПЛ с «Челси».