Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян близок к тому, чтобы продлить контракт с «Ромой»

24 Апреля 2022 • 08:21 Комментировать

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит выступать за римскую команду и в следующем сезоне.

По информации инсайдера Николо Скиры, римская команда в ближайшие недели официально подпишет с 33-летним армянским футболистом новое соглашение, которое будет рассчитано на один год. До этого спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто заявлял, что проблем с продлением контракта Мхитаряна не будет. Напомним, что этим летом Мхитарян может стать свободным агентом.

В этом сезоне Генрих Мхитарян провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. Армянский футболист отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Генрих Мхитарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
08:41 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла шансы на чемпионство
08:21 · Италия. Серия А
Мхитарян близок к тому, чтобы продлить контракт с «Ромой»
23 Апреля
23:44 · Италия. Серия А
«Верона» едва не проиграла «Сампдории»
23:39 · Италия. Серия А
Спаллетти верит в шансы на титул
23:07 · Италия. Серия А
Де Врей считает победу над «Ювентусом» переломным моментом для «Интера»
22:37 · Италия. Серия А
Дюмфриз идёт по стопам Бергкампа
22:11 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Больше всего доволен концентрацией игроков»
22:04 · Италия. Серия А
Моуринью: «Надеюсь, «Интер» станет чемпионом, они лучше всех в Италии»
21:12 · Италия. Серия А
«Рома» прервала серию из 13 матчей без поражений в Серии А
20:17 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил Белотти трёхлетний контракт
19:39 · Италия. Серия А
Мхитарян хочет продлить контракт с «Ромой»
19:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить около 24 млн евро за футболиста «Интера»
19:32 · Италия. Серия А
Директор «Ромы» связывает будущее клуба с Моуринью
18:42 · Италия. Серия А
Сапата - второй игрок после Иммобиле, который забивает более 10 мячей за сезон уже шесть лет подряд
18:30 · Италия. Серия А
«Интер» Милан — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
Все новости
Рекомендуем