Мхитарян близок к тому, чтобы продлить контракт с «Ромой»

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит выступать за римскую команду и в следующем сезоне.

По информации инсайдера Николо Скиры, римская команда в ближайшие недели официально подпишет с 33-летним армянским футболистом новое соглашение, которое будет рассчитано на один год. До этого спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто заявлял, что проблем с продлением контракта Мхитаряна не будет. Напомним, что этим летом Мхитарян может стать свободным агентом.

В этом сезоне Генрих Мхитарян провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. Армянский футболист отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.