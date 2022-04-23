Сапата - второй игрок после Иммобиле, который забивает более 10 мячей за сезон уже шесть лет подряд

В мачте 34-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» съездила в гости к «Венеции», где добилась уверенной победы со счетом 3:1. Счет открыл Марио Пашалич, забивший хозяевам, что называется, «в раздевалку», а в начале второй половины игры свой гол забил и колумбийский форвард Дуван Сапата.

Для Сапаты это был первый гол в 2022 году, в последний раз он забивал еще в ноябре прошлого года. Однако в то же время это был его уже десятый гол в сезоне - Сапата был очень результативен в первых турах чемпионата. Сапата - второй игрок в итальянском чемпионате, который уже шесть лет кряду забивает по десять и более голов за сезон. Первым является Чиро Иммобиле из «Лацио».