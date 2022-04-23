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Чемпионат Италии. Серия А

Сапата - второй игрок после Иммобиле, который забивает более 10 мячей за сезон уже шесть лет подряд

23 Апреля 2022 • 18:42 Комментировать
Венеция
1:3
Аталанта
окончен

В мачте 34-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» съездила в гости к «Венеции», где добилась уверенной победы со счетом 3:1. Счет открыл Марио Пашалич, забивший хозяевам, что называется, «в раздевалку», а в начале второй половины игры свой гол забил и колумбийский форвард Дуван Сапата.

Для Сапаты это был первый гол в 2022 году, в последний раз он забивал еще в ноябре прошлого года. Однако в то же время это был его уже десятый гол в сезоне - Сапата был очень результативен в первых турах чемпионата. Сапата - второй игрок в итальянском чемпионате, который уже шесть лет кряду забивает по десять и более голов за сезон. Первым является Чиро Иммобиле из «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Дуван Сапата
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окончен Торино 2:1 Специя 1.70 3.65 5.40
окончен Венеция 1:3 Аталанта 6.60 4.60 1.48
Идет 56 минута Интер Милан 3:0 Рома 1.77 3.80 5.05
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
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