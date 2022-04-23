«Аталанта» наконец-то победила, «Торино» набрал три очка

После трёх поражений подряд «Аталанта» гостила у «Венеции» и была намного сильнее соперника. Помимо нескольких попаданий в каркас ворот меткими ударами отметились Марио Пашалич, Дуван Сапата и Луис Муриэль. Соперник ответил голом престижа в концовке - 3:1. Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе, а его команда идет восьмой и борется за еврокубки.

В другом матче тура дубль Саши Лукича принес три очка «Торино» (победа над «Специей» со счетом 2:0).