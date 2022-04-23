«Аталанта» наконец-то победила, «Торино» набрал три очка

После трёх поражений подряд «Аталанта» гостила у «Венеции» и была намного сильнее соперника. Помимо нескольких попаданий в каркас ворот меткими ударами отметились Марио Пашалич, Дуван Сапата и Луис Муриэль. Соперник ответил голом престижа в концовке - 3:1. Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе, а его команда идет восьмой и борется за еврокубки.
В другом матче тура дубль Саши Лукича принес три очка «Торино» (победа над «Специей» со счетом 2:0).
Протокол игры
|44' Пашалич Марио (0:1)
|47' Сапата Дуван (0:2)
|63' Муриэль Луис (0:3)
|(1:3) Чрнигой Домен 80'
Маенпяя Ники • Матею Алеш • Свобода Михаэль • Чеккарони Пьетро • Ульманн Максимилиан • Кюизанс Микаэль 75' ( Нсаме Жан-Пьер ( 75') • Ампаду Этан • Бузио Джанлука 61' ( Йонсен Деннис ( 61') • Араму Маттиа 82' ( Ба Исса II ( 82') • Анри Тома 75' ( Перец Дор ( 75') • Окереке Давид 61' ( Чрнигой Домен ( 61')
Запасные: Фьордилино Лука • Кальдара Маттиа • Тессманн Таннер • Сигурдссон Арнор • Roman Lazar • Бертинато Бруно
Муссо Хуан • Скальвини Джорджио 49' 64' ( Коопмейнерс Теун ( 64') • Паломино Хосе • Джимсити Берат • 71'Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 64' ( Демирал Мерих ( 64') • Дзаппакоста Давиде • Пашалич Марио 76' ( Бога Жереми ( 76') • Сапата Дуван 57' 76' ( Пессина Маттео ( 76') • Муриэль Луис 87' ( Сиссе Мустафа ( 87')
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Читтадини Джорджо • Оливери Андреа • Иличич Йосип • Михэйлэ Валентин
23 апреля. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
Протокол игры
|(1:0) Лукич Саша 4'
|(2:0) Лукич Саша 69'
|90' Манай Рей (2:1)
Милинкович-Савич Ваня • Зима Давид • Бремер Глейсон 63' 75' ( Джиджи Коффи ( 75') • Родригес Рикардо 46' ( Буонджорно Алессандро ( 46') • Синго Вилфред 85' ( Ансальди Кристиан ( 85') • Риччи Самуэле • Сек Демба 62' ( Прат Деннис ( 62') • Войвода Мергим • Лукич Саша • Пьяца Марко 62' ( Брекало Йосип ( 62') • Санабрия Антонио
Запасные: Бериша Этрит • Джемелло Лука • Мандрагора Роландо • Пеллегри Пьетро • Эйна Ола • Линетти Кароль
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен • Христов Петко • Эрлич Мартин 3' 46' ( Антист Жанис ( 46') • Николау Димитрис • 24'Феррер Сальвадор 71' ( Стрелец Давид ( 71') • Агудело Кевин • Коваленко Виктор • Кивёр Якуб • Гьяси Эммануэль • Манай Рей
Запасные: Бастони Симоне • Верде Даниэле • Шер Аймар • Зовко Петар • Бертола Николо • Зут Йерун • Сала Якопо • Сальседо Эдди • Бурабия Мехди • Нгиамба Орельен
23 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).