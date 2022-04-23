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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» наконец-то победила, «Торино» набрал три очка

23 Апреля 2022 • 18:02 Комментировать
Торино
2:1
Специя
окончен

После трёх поражений подряд «Аталанта» гостила у «Венеции» и была намного сильнее соперника. Помимо нескольких попаданий в каркас ворот меткими ударами отметились Марио Пашалич, Дуван Сапата и Луис Муриэль. Соперник ответил голом престижа в концовке - 3:1. Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе, а его команда идет восьмой и борется за еврокубки.

В другом матче тура дубль Саши Лукича принес три очка «Торино» (победа над «Специей» со счетом 2:0).

Протокол игры 
Венеция 1:3Аталанта
  44' Пашалич Марио (0:1)
  47' Сапата Дуван (0:2)
  63' Муриэль Луис (0:3)
(1:3) Чрнигой Домен 80'   
Маенпяя Ники  Матею Алеш  Свобода Михаэль  Чеккарони Пьетро  Ульманн Максимилиан  Кюизанс Микаэль   75' (Нсаме Жан-Пьер (   75' Ампаду Этан  Бузио Джанлука   61' (Йонсен Деннис (   61' Араму Маттиа   82' (Ба Исса II (   82' Анри Тома   75' (Перец Дор (   75' Окереке Давид   61' (Чрнигой Домен (   61')
Запасные: Фьордилино Лука  Кальдара Маттиа  Тессманн Таннер  Сигурдссон Арнор  Roman Lazar  Бертинато Бруно
Муссо Хуан  Скальвини Джорджио   49'   64' (Коопмейнерс Теун (   64' Паломино Хосе  Джимсити Берат   71'  Хатебур Ханс  Де Рон Мартен  Фройлер Ремо   64' (Демирал Мерих (   64' Дзаппакоста Давиде  Пашалич Марио   76' (Бога Жереми (   76' Сапата Дуван   57'   76' (Пессина Маттео (   76' Муриэль Луис   87' (Сиссе Мустафа (   87')
Запасные: Миранчук Алексей  Спортьелло Марко  Читтадини Джорджо  Оливери Андреа  Иличич Йосип  Михэйлэ Валентин
 23 апреля. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
Протокол игры 
Торино 2:1Специя
(1:0) Лукич Саша 4'   
(2:0) Лукич Саша 69'   
  90' Манай Рей (2:1)
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня  Зима Давид  Бремер Глейсон   63'   75' (Джиджи Коффи (   75' Родригес Рикардо   46' (Буонджорно Алессандро (   46' Синго Вилфред   85' (Ансальди Кристиан (   85' Риччи Самуэле  Сек Демба   62' (Прат Деннис (   62' Войвода Мергим  Лукич Саша  Пьяца Марко   62' (Брекало Йосип (   62' Санабрия Антонио
Запасные: Бериша Этрит  Джемелло Лука  Мандрагора Роландо  Пеллегри Пьетро  Эйна Ола  Линетти Кароль
Проведель Иван  Амьен-Аду Кельвен  Христов Петко  Эрлич Мартин   3'   46' (Антист Жанис (   46' Николау Димитрис   24'  Феррер Сальвадор   71' (Стрелец Давид (   71' Агудело Кевин  Коваленко Виктор  Кивёр Якуб  Гьяси Эммануэль  Манай Рей
Запасные: Бастони Симоне  Верде Даниэле  Шер Аймар  Зовко Петар  Бертола Николо  Зут Йерун  Сала Якопо  Сальседо Эдди  Бурабия Мехди  Нгиамба Орельен
 23 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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окончен Торино 2:1 Специя 1.70 3.65 5.40
окончен Венеция 1:3 Аталанта 6.60 4.60 1.48
23.04  19:00 Интер Милан ... Рома 1.69 4.10 4.90
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
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