Директор «Сассуоло»: Берарди заслуживает признания

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали поделился с журналистами своим мнением по поводу итальянского форварда Доменико Берарди.

Карневали заявил, что Берарди является фундаментальным игроком, которого будет очень сложно заменить. Функционер отметил, что форварда часто недооценивают, хотя Доменико определённо заслуживает признания со стороны футбольной общественности. Напомним, что летом нападающего может подписать «Милан».

В этом сезоне Доменико Берарди провёл в итальянской лиге 28 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами.