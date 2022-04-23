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Чемпионат Италии. Серия А

Мората готов покинуть «Ювентус»

23 Апреля 2022 • 09:49 Комментировать

Испанский нападающий «Ювентуса» Альваро Мората рассказал журналистам о том, что готов покинуть туринскую команду.

Альваро сказал, что он и его семья готовы к тому, чтобы этим летом покинуть туринскую команду. Мората отметил, что его жена и дети хотят видеть его счастливым. Напомним, что в услугах испанского футболиста заинтересованы несколько топ-клубов, среди которых наибольшую активность проявляет лондонский «Арсенал».

В этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 31 встречу, в которой отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Альваро Мората
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