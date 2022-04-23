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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: В этом сезоне «Аталанта» играет не очень хорошо

23 Апреля 2022 • 09:14 Комментировать

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу последних неудачных результатов команды из Бергамо.

Гасперини сказал, что в этом сезоне его подопечные действительно играют не лучшим образом, но в следующих матчах футболисты «Аталанты» постараются это исправить. Опытный специалист отметил, что для успеха в современном футболе нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Тренер добавил, что сейчас конкуренция в футболе заметно выросла.

Напомним, что на данный момент подопечные Гасперини занимают лишь восьмую позицию в таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини
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23.04  16:00 Торино ... Специя 1.76 3.80 4.80
23.04  16:00 Венеция ... Аталанта 6.20 4.60 1.51
23.04  19:00 Интер Милан ... Рома 1.69 4.10 4.90
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
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