Гасперини: В этом сезоне «Аталанта» играет не очень хорошо

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу последних неудачных результатов команды из Бергамо.

Гасперини сказал, что в этом сезоне его подопечные действительно играют не лучшим образом, но в следующих матчах футболисты «Аталанты» постараются это исправить. Опытный специалист отметил, что для успеха в современном футболе нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Тренер добавил, что сейчас конкуренция в футболе заметно выросла.

Напомним, что на данный момент подопечные Гасперини занимают лишь восьмую позицию в таблице итальянского чемпионата.