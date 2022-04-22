Горе в семье Маццарри - скончалась мать наставника «Кальяри»

Горе в семье Вальтера Маццарри, наставника «Кальяри» - скончалась его мать Эдда. Причина, по которой женщина ушла в мир лучший, не озвучивается. Клуб, с которым Маццари сотрудничает с сентября прошлого года, уже выразил свои соболезнования семье Вальтера.

- Томмазо Джулини и весь клуб «Кальяри» скорбят вместе с Вальтером Маццарри, семья которого понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни его дорогой матери Эдды. Мы с тобой в этим моменты скорби, Синьор, - гласит сообщение клуба.

Следующий матч «Кальяри» должен провести в воскресенье, 24 апреля - в Генуе, против местного «Дженоа».