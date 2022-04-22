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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Шахтёра» может продолжить карьеру в «Ювентусе»

22 Апреля 2022 • 11:58 Комментировать
Заря
0:0
Шахтёр Донецк
отменен

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему донецкого «Шахтёра» Давиду Нересу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство туринцев также рассматривает кандидатуры игрока «ПСЖ» Анхеля Ди Марии и вингера «Ромы» Николо Дзаньоло.

Нерес перешёл в «Шахтёр» в январе нынешнего года из «Аякса», но не успел провести за новую команду ни одного матча. Контракт 25-летнего бразильца с донецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Шахтёр Донецк Давид Нерес
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