«Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман находится в одном шаге от перехода в «Милан», сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, футболист полностью удовлетворён предложенному ему контракту до 2027 года с зарплатой €3 млн в год, не считая бонусов. «Милан» уверен, что закроет сделку в ближайшие недели.

Ботман перешёл в «Лилль» из «Аякса» в 2020 году за €8 млн. Его контракт истекает в 2025 году.

В текущем сезоне 22-летний голландец провёл за французский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Цена игрока на Transfermarkt оценивается в €30 млн.