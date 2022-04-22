Саншеш может переехать в Милан

«Милан» считает полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша главной целью для усиления полузащиты, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, Саншеш готов покинуть Францию этим летом. Сумма трансфера составит около €18-20 млн. «Милан» уже начал переговоры с агентом игрока Жорже Мендешом.

Футболист перешёл в «Лилль» из «Баварии» в 2019 году за €20 млн. Его контракт истекает следующим летом.

В текущем сезоне 24-летний португалец провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.