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Чемпионат Италии. Серия А

Черевченко: «Миранчук изменился в «Аталанте»

21 Апреля 2022 • 11:28 Комментировать
Венеция
...
Аталанта
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23.04 16:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук всегда был умным футболистом, но в «Аталанте» он изменился. Алексей стал больше идти в борьбу», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что итальянский футбол стал более результативными, по сравнению с тем, каким он был в нулевые года.

Напомним, под руководством Черевченко Миранчук выступал за «Локомотив» в сезоне 2015/2016. Цвета «Аталанты» полузащитник защищает второй год. В текущем розыгрыше чемпионата Италии 26-летний футболист провёл 18 матчей, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Игорь Черевченко Алексей Миранчук
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