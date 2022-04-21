Черевченко: «Миранчук изменился в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук всегда был умным футболистом, но в «Аталанте» он изменился. Алексей стал больше идти в борьбу», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что итальянский футбол стал более результативными, по сравнению с тем, каким он был в нулевые года.

Напомним, под руководством Черевченко Миранчук выступал за «Локомотив» в сезоне 2015/2016. Цвета «Аталанты» полузащитник защищает второй год. В текущем розыгрыше чемпионата Италии 26-летний футболист провёл 18 матчей, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.