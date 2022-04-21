Аллегри: Уверен, что останусь в «Ювентусе» ещё на три года

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что останется в туринской команде ещё на три года.

Аллегри заявил, что эксперты и болельщики увидят его на посту главного тренера «старой синьоры» не только в следующем сезоне, но и в течение следующих трёх. Массимилиано отметил, что хочет снова вывести туринскую команду на лидирующие позиции и планирует выиграть с «Ювентусом» много трофеев.

Напомним, что на данный момент «Ювентус» занимает четвёртую строчку в итальянском чемпионате. Туринцы также вышли в финал Кубка Италии.