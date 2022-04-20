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Чемпионат Италии. Серия А

Алекс Сандро может покинуть «Ювентус»

20 Апреля 2022 • 09:14 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, Сандро не входит в планы «бьянконери» на следующий сезон, так как они хотят омолодить свой состав.

Бразилец перешёл в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за €28 млн. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Барселоны» и «Челси».

В текущем сезоне 31-летний футболист провёл за «зебр» 33 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Цена игрока на Transfermarkt составляет €9 млн.  

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Евро-Футбол.Ру,
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