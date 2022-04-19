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Чемпионат Италии. Серия А

Пессина и Муриэль могут летом покинуть «Аталанту»

19 Апреля 2022 • 13:10 Комментировать

Руководство «Аталанты» может летом расстаться с несколькими игроками основного состава.

По информации Corriere della Sera, боссы команды планируют летом избавиться от нескольких футболистов, среди которых итальянской полузащитник Маттео Пессина и колумбийский нападающий Луис Муриэль. Стоит отметить, что в прессе также были слухи о том, что из «Аталанты» может уйти российский полузащитник Алексей Миранчук.

Напомним, что в этом сезоне Пессина провёл в Серии А 22 матча, в которых забил один гол и сделал один ассист. Муриэль же в 22 встречах отметился пятью голами и четырьмя передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Луис Муриэль Маттео Пессина
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