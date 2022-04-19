Пессина и Муриэль могут летом покинуть «Аталанту»

Руководство «Аталанты» может летом расстаться с несколькими игроками основного состава.

По информации Corriere della Sera, боссы команды планируют летом избавиться от нескольких футболистов, среди которых итальянской полузащитник Маттео Пессина и колумбийский нападающий Луис Муриэль. Стоит отметить, что в прессе также были слухи о том, что из «Аталанты» может уйти российский полузащитник Алексей Миранчук.

Напомним, что в этом сезоне Пессина провёл в Серии А 22 матча, в которых забил один гол и сделал один ассист. Муриэль же в 22 встречах отметился пятью голами и четырьмя передачами.