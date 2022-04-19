Моуриньо: «Рома» — настоящая семья!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился эмоциями от матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором римляне сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

«Мне понравилось играть на стадионе имени Марадоны. Я горжусь своими игроками. Наша команда — настоящая семья!», — заявил специалист.

Также португальский наставник выразил сожаление, что римские болельщики не смогли присутствовать на этом матче.

Напомним, большую часть времени неаполитанцы вели в счёте, забив уже на 11-й минуте встречи. Однако в самой концовке матча, нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави сравнял счёт, позволив своей команде уйти от поражения.

После 33 туров римляне располагаются на 5-м месте в турнирной таблице Серии А, отставая от идущего третьим «Наполи» на девять очков.