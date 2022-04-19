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Чемпионат Италии. Серия А

Стерлинг, Асенсио и Иско могут перейти в «Милан»

19 Апреля 2022 • 11:35 Комментировать
Удинезе
...
Салернитана
1.50 4.40 6.40
20.04 19:45

«Милан» планирует приобрести сразу нескольких именитых футболистов, если у клуба сменится владелец, сообщает Gazzetta dello Sport.

Переговоры о покупке итальянского клуба ведёт инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp. Сума сделки оценивается в 1 миллиард евро.

По информации источника, в случае смены владельца «Милан» попробует приобрести сразу двух футболистов мадридского «Реала» Иско и Асенсио, а также вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Ранее сообщалось, что новые владельцы «Милана» могут выделить 300 миллионов на трансферы клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рахим Стерлинг Марко Асенсио
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