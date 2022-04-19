Стерлинг, Асенсио и Иско могут перейти в «Милан»

«Милан» планирует приобрести сразу нескольких именитых футболистов, если у клуба сменится владелец, сообщает Gazzetta dello Sport.

Переговоры о покупке итальянского клуба ведёт инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp. Сума сделки оценивается в 1 миллиард евро.

По информации источника, в случае смены владельца «Милан» попробует приобрести сразу двух футболистов мадридского «Реала» Иско и Асенсио, а также вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Ранее сообщалось, что новые владельцы «Милана» могут выделить 300 миллионов на трансферы клуба.