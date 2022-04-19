Моуринью хочет купить игрока «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуринью. «Рома» планирует сделать предложение в размере €10 млн. Учитывая финансовые проблемы, «сине-гранатовые» могут согласиться на трансфер.

Абде выступает за «Барселону» с 2021 года, куда он перешёл из «Эркулеса» за €2 млн. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 20-летний марокканец провёл за «каталонцев» 12 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Цена игрока на Transfermarkt составляет €8 млн.