Спаллетти раскритиковал поведение футболистов «Ромы»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу слишком наглого поведения футболистов и тренеров «Ромы».

Спаллетти сказал, что он всегда говорит своим игрокам, чтобы они вели себя хорошо и не повышали голос на арбитров. Лучано отметил, что римская команда вела себя отвратительно. Тренер добавил, что игроки и тренеры «Ромы» постоянно толпились вокруг судьи, кричали на рефери, да и вообще делали всё, что хотели.

Напомним, что встреча между «Наполи» и «Ромой» завершилась ничьей со счётом 1:1. Наставник «волков» Жозе Моуринью после матча остался недоволен работой арбитра.