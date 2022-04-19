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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти раскритиковал поведение футболистов «Ромы»

19 Апреля 2022 • 09:27 Комментировать
Наполи
1:1
Рома
окончен

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу слишком наглого поведения футболистов и тренеров «Ромы».

Спаллетти сказал, что он всегда говорит своим игрокам, чтобы они вели себя хорошо и не повышали голос на арбитров. Лучано отметил, что римская команда вела себя отвратительно. Тренер добавил, что игроки и тренеры «Ромы» постоянно толпились вокруг судьи, кричали на рефери, да и вообще делали всё, что хотели.

Напомним, что встреча между «Наполи» и «Ромой» завершилась ничьей со счётом 1:1. Наставник «волков» Жозе Моуринью после матча остался недоволен работой арбитра.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лучано Спаллетти Наполи
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