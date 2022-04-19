Моуринью раскритиковал судейство в матче с «Наполи»

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью снова пожаловался журналистам на работу арбитров.

Моуринью заявил, что ему было стыдно находиться на бровке рядом с главным и резервными арбитрами. Жозе отметил, что защитнику «Наполи» Дзаноли показали бы вторую жёлтую карточку в любой другой лиге мира, но только не здесь. Португалец добавил, что арбитр Ди Белло также не назначил пенальти в ворота «Наполи» за фол против Дзаньоло.

Напомним, что в итоге римская команда в концовке сумела спастись усилиями Эль-Шаарави. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.