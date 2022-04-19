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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» договорилась с «Арсеналом» о выкупе Торрейры

19 Апреля 2022 • 08:53 Комментировать

Руководители «Фиорентины» договорились с лондонским «Арсеналом» по поводу выкупа уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, «фиалки» договорились с «канонирами» о выкупе 26-летнего уругвайского футболиста за 15 миллионов евро. После этого команда из Флоренции собирается подписать с Торрейрой долгосрочное четырёхлетнее соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Лукас Торрейра провёл в итальянской лиге 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арсенал Лондон Лукас Торрейра
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