«Фиорентина» договорилась с «Арсеналом» о выкупе Торрейры

Руководители «Фиорентины» договорились с лондонским «Арсеналом» по поводу выкупа уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, «фиалки» договорились с «канонирами» о выкупе 26-летнего уругвайского футболиста за 15 миллионов евро. После этого команда из Флоренции собирается подписать с Торрейрой долгосрочное четырёхлетнее соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Лукас Торрейра провёл в итальянской лиге 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.