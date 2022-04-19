Спаллетти о матче с «Ромой»: Есть разочарование от итогового результата

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти поделился с журналистами своим мнением по поводу итогов матча с «Ромой».

Спаллетти сказал, что у него есть разочарование от итогового результата, ведь неаполитанская команда владела преимуществом и должна была доводить дело до победы. Тренер отметил, что его подопечные провалили концовку матча и пропустили совсем необязательный гол, который может помешать команде побороться за скудетто.

Напомним, что «Наполи» и «Рома» разошлись миром со счётом 1:1. Неаполитанцы на данный момент занимают третью строчку в таблице.