Гасперини: Моральный дух «Аталанты» сейчас подавлен

Опытный наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался после поражения от «Вероны».

Гасперини сказал, что моральный дух команды из Бергамо сейчас подавлен. Тренер отметил, что футболисты делают всё для того, чтобы закончить сезон на позитивной ноте и порадовать болельщиков, но часто в матчах не хватает удачи, которая бы сейчас очень сильно пригодилась.

Напомним, что «Аталанта» дома уступила «Вероне» со счётом 1:2. Бергамаски под шефством Гасперини на данный момент занимают лишь восьмую строчку в таблице.