Миранчук с «Аталантой» проиграл «Вероне»

Завершился последний матч 33-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» уступила «Вероне» (1:2).
За «Верону» голами отметились Федерико Чеккерини, а также Теун Коопмейнерс, отправивший мяч в собственные ворота. Джорджио Скальвини отыграл один мяч, но на большее «Аталанты» не хватило.
На 32-й минуте на поле вышел российский полузащитник Алексей Миранчук, который заменил Руслана Малиновского.
«Аталанта» сохранила за собой восьмое место в таблице, имея 51 очко. «Верона» после победы поднялась на одну позицию (девятое место), теперь в её активе 48 зачётных баллов.
Протокол игры
|45'Чеккерини Федерико (0:1)
|55'Коопмейнерс Теун (0:2)
|(1:2) Скальвини Джорджио82'
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио 86' (Пашалич Марио ( 86') •Демирал Мерих 57' (Джимсити Берат ( 57') •Паломино Хосе • 25'Хатебур Ханс 56' (Пеццелла Джузеппе ( 56') •Де Рон Мартен•Коопмейнерс Теун • 58'Дзаппакоста Давиде•Малиновский Руслан 31' 34' (Миранчук Алексей ( 34') •Бога Жереми 56' (Муриэль Луис ( 56') •Сапата Дуван
Монтипо Лоренцо•Чеккерини Федерико 67' 71' (Велозу Мигель ( 71') •Гюнтер Корай 9' 31' (Шутало Бошко ( 31') •Казале Николо • 21'Фараони Марко•Тамез Адриен•Илич Иван•Лазович Дарко 78' (Ласанья Кевин ( 78') •Барак Антонин•Капрари Джанлука 78' (Депаоли Фабио ( 78') •Симеоне Джованни 78' (Хонгла Мартин ( 78')
18 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".