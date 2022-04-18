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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук с «Аталантой» проиграл «Вероне»

18 Апреля 2022 • 23:58 Комментировать
Аталанта
1:2
Верона
окончен

Завершился последний матч 33-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» уступила «Вероне» (1:2).

За «Верону» голами отметились Федерико Чеккерини, а также Теун Коопмейнерс, отправивший мяч в собственные ворота. Джорджио Скальвини отыграл один мяч, но на большее «Аталанты» не хватило.

На 32-й минуте на поле вышел российский полузащитник Алексей Миранчук, который заменил Руслана Малиновского.

«Аталанта» сохранила за собой восьмое место в таблице, имея 51 очко. «Верона» после победы поднялась на одну позицию (девятое место), теперь в её активе 48 зачётных баллов.

Протокол игры  
Аталанта 1:2Верона
  45'Чеккерини Федерико (0:1)
  55'Коопмейнерс Теун (0:2)
(1:2) Скальвини Джорджио82'   
Муссо ХуанСкальвини Джорджио  86' (Пашалич Марио (  86') Демирал Мерих  57' (Джимсити Берат (  57') Паломино Хосе   25'Хатебур Ханс  56' (Пеццелла Джузеппе (  56') Де Рон МартенКоопмейнерс Теун   58'Дзаппакоста ДавидеМалиновский Руслан   31'  34' (Миранчук Алексей (  34') Бога Жереми  56' (Муриэль Луис (  56') Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло МаркоЧиттадини ДжорджоПессина МаттеоМихэйлэ ВалентинРосси Франческо
Монтипо ЛоренцоЧеккерини Федерико   67'  71' (Велозу Мигель (  71') Гюнтер Корай   9'  31' (Шутало Бошко (  31') Казале Николо   21'Фараони МаркоТамез АдриенИлич ИванЛазович Дарко  78' (Ласанья Кевин (  78') Барак АнтонинКапрари Джанлука  78' (Депаоли Фабио (  78') Симеоне Джованни  78' (Хонгла Мартин (  78')
Запасные: Кьеза МаттиаКанчельери МаттеоПрашелик МатеушФработта ДжанлукаБесса ДаниэльРецос Панайотис
18 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Верона Аталанта Алексей Миранчук
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окончен Наполи 1:1 Рома 2.06 3.55 3.90
окончен Аталанта 1:2 Верона 1.69 3.95 5.00
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