Миранчук с «Аталантой» проиграл «Вероне»

Завершился последний матч 33-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» уступила «Вероне» (1:2).

За «Верону» голами отметились Федерико Чеккерини, а также Теун Коопмейнерс, отправивший мяч в собственные ворота. Джорджио Скальвини отыграл один мяч, но на большее «Аталанты» не хватило.

На 32-й минуте на поле вышел российский полузащитник Алексей Миранчук, который заменил Руслана Малиновского.

«Аталанта» сохранила за собой восьмое место в таблице, имея 51 очко. «Верона» после победы поднялась на одну позицию (девятое место), теперь в её активе 48 зачётных баллов.