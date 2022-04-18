Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Эль-Шаарави установил необычное достижение в этом сезоне

18 Апреля 2022 • 23:51 Комментировать
Наполи
1:1
Рома
окончен

В тридцать третьем туре чемпионата Италии «Рома» съездила в гостив Неаполь, где сумела уйти от поражения в матче с местным «Наполи». Спасительный гол «Ромы» забил в уже добавленное арбитром время в конце матча вышедший на замену Стефан Эль Шаарави, которому ассистировал Тэмми Абрахам. Для «Фараона» это был третий гол в текущем сезоне - но при этом все три мяча он забил после 90-й минуты, в добавленное арбитром время!

Ранее Эль-Шаарави отличался в матчах против «Сассуоло», а также против «Милана». В общей сложности форвард с египетскими корнями сыграл в этом чемпионате в двадцати двух матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 1:1 Рома 2.06 3.55 3.90
окончен Аталанта 1:2 Верона 1.69 3.95 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
00:11 · Италия. Серия А
В этом сезоне «Ювентус» потерпел наибольшее количество домашних поражений с момента переезда на новый стадион в 2011 году
18 Апреля
23:58 · Италия. Серия А
Миранчук с «Аталантой» проиграл «Вероне»
23:51 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави установил необычное достижение в этом сезоне
22:57 · Италия. Серия А
«Рома» не проигрывает в чемпионате Италии 12 матчей подряд
22:48 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Верона»: Миранчук заменил Малиновского по ходу первого тайма
21:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» — «Верона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
21:19 · Италия. Серия А
Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» против «Вероны»
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
16:51 · Италия. Серия А
«Лацио» интересуется вратарём «ПСЖ»
16:34 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Шкриньяру улучшенные условия контракта
14:22 · Италия. Серия А
СМИ: После смены владельца бюджет «Милана» на трансферы составит 300 миллионов евро
14:15 · Италия. Серия А
Доннарумма может вернуться в «Милан» 2
13:52 · Италия. Серия А
Ди Канио об у спехах «Ромы»: «У них половина игроков разгружают рыбу в порту, смешно радоваться победе»
13:43 · Италия. Серия А
Пиоли: «Кубок и Серия А – разные вещи»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «В Лиге конференций буду болеть за «Рому»
Все новости
Рекомендуем