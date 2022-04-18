Эль-Шаарави установил необычное достижение в этом сезоне

В тридцать третьем туре чемпионата Италии «Рома» съездила в гостив Неаполь, где сумела уйти от поражения в матче с местным «Наполи». Спасительный гол «Ромы» забил в уже добавленное арбитром время в конце матча вышедший на замену Стефан Эль Шаарави, которому ассистировал Тэмми Абрахам. Для «Фараона» это был третий гол в текущем сезоне - но при этом все три мяча он забил после 90-й минуты, в добавленное арбитром время!

Ранее Эль-Шаарави отличался в матчах против «Сассуоло», а также против «Милана». В общей сложности форвард с египетскими корнями сыграл в этом чемпионате в двадцати двух матчах.