Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не проигрывает в чемпионате Италии 12 матчей подряд

18 Апреля 2022 • 22:57 Комментировать
Наполи
1:1
Рома
окончен

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью против «Ромы» (1:1).

На 11-й минуте полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье вывел свою команду вперед. «Рома» смогла спастись от поражения в конце матча. На 90+1 минуте ничейный результат своей команде принес полузащитник Стефан Эль-Шаарави.

Эта игра стала 12-й подряд в Серии А. Стоит отметить, что в этом отрезке команда Жозе Моуринью одержала семь побед и пять раз сыграла вничью. Последнее поражение «Ромы» датировано 9 января в матче против «Ювентуса» (3:4).

Римляне после 33 туров расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 58 очков. В 34-м туре команда Моуринью проведет матч против «Интера».

В Лиге конференций «Рома» смогла пробиться в полуфинал турнира, где сыграет против «Лестера».   


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Серия А Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 1:1 Рома 2.06 3.55 3.90
Идет 80 минута Аталанта 0:2 Верона 1.62 4.40 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
22:57 · Италия. Серия А
«Рома» не проигрывает в чемпионате Италии 12 матчей подряд
22:48 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Верона»: Миранчук заменил Малиновского по ходу первого тайма
21:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» — «Верона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
21:19 · Италия. Серия А
Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» против «Вероны»
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
16:51 · Италия. Серия А
«Лацио» интересуется вратарём «ПСЖ»
16:34 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Шкриньяру улучшенные условия контракта
14:22 · Италия. Серия А
СМИ: После смены владельца бюджет «Милана» на трансферы составит 300 миллионов евро
14:15 · Италия. Серия А
Доннарумма может вернуться в «Милан» 2
13:52 · Италия. Серия А
Ди Канио об у спехах «Ромы»: «У них половина игроков разгружают рыбу в порту, смешно радоваться победе»
13:43 · Италия. Серия А
Пиоли: «Кубок и Серия А – разные вещи»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «В Лиге конференций буду болеть за «Рому»
12:32 · Италия. Серия А
Лаутаро счастлив в «Интере» и не будет требовать трансфер в другой клуб
09:45 · Италия. Серия А
Леао может переехать в Манчестер
09:29 · Италия. Серия А
Сарри: «Против «Торино» играть всегда непросто»
Все новости
Рекомендуем