«Рома» не проигрывает в чемпионате Италии 12 матчей подряд

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью против «Ромы» (1:1).

На 11-й минуте полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье вывел свою команду вперед. «Рома» смогла спастись от поражения в конце матча. На 90+1 минуте ничейный результат своей команде принес полузащитник Стефан Эль-Шаарави.

Эта игра стала 12-й подряд в Серии А. Стоит отметить, что в этом отрезке команда Жозе Моуринью одержала семь побед и пять раз сыграла вничью. Последнее поражение «Ромы» датировано 9 января в матче против «Ювентуса» (3:4).

Римляне после 33 туров расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 58 очков. В 34-м туре команда Моуринью проведет матч против «Интера».

В Лиге конференций «Рома» смогла пробиться в полуфинал турнира, где сыграет против «Лестера».