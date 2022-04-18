«Рома» Моуринью в добавленное время вытащила очко в игре против «Наполи»

«Наполи» в 33-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой», обменявшись голами.
Хозяева поля открыли счёт на 11-й минуте после того, как Лоренцо Инсинье реализовал пенальти. «Рому» от поражение в добавленное ко второму тайму время спас точный удар Стефана Эль-Шаарави.
На 78-й минуте со скамейки запасных «Ромы» за неспортивное поведение был удалён голкипер Даниэл Фузато.
«Наполи» с 67-ю очками занимает третье место, «Рома» находится на пятой строчке, имея в активе 58 зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Лоренцо11'
|90'Эль-Шаарави Стефан (1:1)
Мерет Алекс•Дзаноли Алессандро • 52'Ррахмани Амир•Кулибали Калиду • 37'Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав 56' (Зелиньски Пётр ( 56') •Фабиан Руис 68' (Элмас Эльиф ( 68') •Лосано Ирвинг 63' 68' (Демме Диего ( 68') •Осимхен Виктор 83' (Мертенс Дрис ( 83') •Инсинье Лоренцо 64' 83' (Жуан Жезус ( 83')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука 84' (Перес Карлес ( 84') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик•Кристанте Бриан 17' 46' (Мхитарян Генрих ( 46') •Оливейра Сержиу 75' (Верету Жордан ( 75') •Залевски Никола 75' (Эль-Шаарави Стефан ( 75') •Пеллегрини Лоренцо•Дзаньоло Николо 71' 86' (Афена-Гьян Феликс ( 86') •Абрахам Тэмми
18 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".