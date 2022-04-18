Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» Моуринью в добавленное время вытащила очко в игре против «Наполи»

18 Апреля 2022 • 22:00 Комментировать (1)
Наполи
1:1
Рома
окончен

«Наполи» в 33-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой», обменявшись голами.

Хозяева поля открыли счёт на 11-й минуте после того, как Лоренцо Инсинье реализовал пенальти. «Рому» от поражение в добавленное ко второму тайму время спас точный удар Стефана Эль-Шаарави.

На 78-й минуте со скамейки запасных «Ромы» за неспортивное поведение был удалён голкипер Даниэл Фузато.

«Наполи» с 67-ю очками занимает третье место, «Рома» находится на пятой строчке, имея в активе 58 зачётных баллов.

Протокол игры  
Наполи 1:1Рома
(1:0) Инсинье Лоренцо11'   
  90'Эль-Шаарави Стефан (1:1)
Мерет АлексДзаноли Алессандро   52'Ррахмани АмирКулибали Калиду   37'Руй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав  56' (Зелиньски Пётр (  56') Фабиан Руис  68' (Элмас Эльиф (  68') Лосано Ирвинг   63'  68' (Демме Диего (  68') Осимхен Виктор  83' (Мертенс Дрис (  83') Инсинье Лоренцо   64'  83' (Жуан Жезус (  83')
Запасные: Уна АдамПетанья АндреаМарфелла ДавидеГулам ФаузиИдасяк ГубертПолитано МаттеоТуанзебе Аксел
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  84' (Перес Карлес (  84') Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп РикКристанте Бриан   17'  46' (Мхитарян Генрих (  46') Оливейра Сержиу  75' (Верету Жордан (  75') Залевски Никола  75' (Эль-Шаарави Стефан (  75') Пеллегрини ЛоренцоДзаньоло Николо   71'  86' (Афена-Гьян Феликс (  86') Абрахам Тэмми
Запасные: Винья МатиасБове ЭдоардоСпинаццола ЛеонардоШомуродов ЭлдорКумбулла МарашФузато Даниэл   78'Мэйтленд-Найлс Эйнсли
18 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 1:1 Рома 2.06 3.55 3.90
Идет 80 минута Аталанта 0:2 Верона 1.62 4.40 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
22:57 · Италия. Серия А
«Рома» не проигрывает в чемпионате Италии 12 матчей подряд
22:48 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Верона»: Миранчук заменил Малиновского по ходу первого тайма
21:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» — «Верона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
21:19 · Италия. Серия А
Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» против «Вероны»
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
16:51 · Италия. Серия А
«Лацио» интересуется вратарём «ПСЖ»
16:34 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Шкриньяру улучшенные условия контракта
14:22 · Италия. Серия А
СМИ: После смены владельца бюджет «Милана» на трансферы составит 300 миллионов евро
14:15 · Италия. Серия А
Доннарумма может вернуться в «Милан» 2
13:52 · Италия. Серия А
Ди Канио об у спехах «Ромы»: «У них половина игроков разгружают рыбу в порту, смешно радоваться победе»
13:43 · Италия. Серия А
Пиоли: «Кубок и Серия А – разные вещи»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «В Лиге конференций буду болеть за «Рому»
12:32 · Италия. Серия А
Лаутаро счастлив в «Интере» и не будет требовать трансфер в другой клуб
09:45 · Италия. Серия А
Леао может переехать в Манчестер
09:29 · Италия. Серия А
Сарри: «Против «Торино» играть всегда непросто»
Все новости
Рекомендуем