«Рома» Моуринью в добавленное время вытащила очко в игре против «Наполи»

«Наполи» в 33-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой», обменявшись голами.

Хозяева поля открыли счёт на 11-й минуте после того, как Лоренцо Инсинье реализовал пенальти. «Рому» от поражение в добавленное ко второму тайму время спас точный удар Стефана Эль-Шаарави.

На 78-й минуте со скамейки запасных «Ромы» за неспортивное поведение был удалён голкипер Даниэл Фузато.

«Наполи» с 67-ю очками занимает третье место, «Рома» находится на пятой строчке, имея в активе 58 зачётных баллов.