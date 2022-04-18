Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» против «Вероны»

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных на матч 33-го тура Серии А против «Вероны».

«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата.

Встреча «Аталанта» - «Верона» состоится сегодня в Бергамо, начало – в 22:00 мск.

К этому матчу команда Джанпьеро Гасперини подошла, имея в активе 51 очков после 31 матча и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице. «Верона» с 45 очками находится на 10-м месте.

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