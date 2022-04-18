Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» против «Вероны»

18 Апреля 2022 • 21:19 Комментировать
Аталанта
0:0
Верона
1.69 3.95 5.00
1-й тайм

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных на матч 33-го тура Серии А против «Вероны».

«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата.

Встреча «Аталанта» - «Верона» состоится сегодня в Бергамо, начало – в 22:00 мск.

К этому матчу команда Джанпьеро Гасперини подошла, имея в активе 51 очков после 31 матча и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице. «Верона» с 45 очками находится на 10-м месте.
За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Аталанта Серия А Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Наполи 1:1 Рома 2.06 3.55 3.90
Идет 3 минута Аталанта 0:0 Верона 1.62 4.40 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
21:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» — «Верона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:19 · Италия. Серия А
Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» против «Вероны»
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
16:51 · Италия. Серия А
«Лацио» интересуется вратарём «ПСЖ»
16:34 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Шкриньяру улучшенные условия контракта
14:22 · Италия. Серия А
СМИ: После смены владельца бюджет «Милана» на трансферы составит 300 миллионов евро
14:15 · Италия. Серия А
Доннарумма может вернуться в «Милан» 2
13:52 · Италия. Серия А
Ди Канио об у спехах «Ромы»: «У них половина игроков разгружают рыбу в порту, смешно радоваться победе»
13:43 · Италия. Серия А
Пиоли: «Кубок и Серия А – разные вещи»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «В Лиге конференций буду болеть за «Рому»
12:32 · Италия. Серия А
Лаутаро счастлив в «Интере» и не будет требовать трансфер в другой клуб
09:45 · Италия. Серия А
Леао может переехать в Манчестер
09:29 · Италия. Серия А
Сарри: «Против «Торино» играть всегда непросто»
09:06 · Италия. Серия А
Боссы «Сассуоло» назвали сумму, за которую готовы отпустить Скамакку
08:22 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет подписать форварда «Милана»
Все новости
Рекомендуем