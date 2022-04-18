«Лацио» интересуется вратарём «ПСЖ»

«Лацио» заинтересован в приобретении вратаря «ПСЖ» Серхио Рико, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент футболист выступает на правах аренды за испанскую «Мальорку»

По информации источника, руководство римского клуба рассчитывает приобрести нового голкипера, поскольку нынешний вратарь «орлов» Томас Стракоша может покинуть команду грядущим летом.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 29-летний Рико провёл 11 матчей, в которых пропустил 20 мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также он успел провести одну игру за «ПСЖ», пропустив один гол.

Портал Transfermarkt оценивает испанца в пять миллионов евро.