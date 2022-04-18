«Интер» предложил Шкриньяру улучшенные условия контракта

Менеджмент миланского «Интера» продолжает работу над продлением текущего контракта с Миланом Шкриньяром.

На данный момент между «змеями» и 27-летним футболистом действует соглашение до лета 2023 года. Если словак откажется поставить подпись под новым контрактом летом, его придется продавать. Главный тренер клуба Индзаги полностью исключает данную возможность, поэтому придется отпускать Шкриньяра бесплатно через год.

«Интер» предложил защитнику новое соглашение до лета 2027 года. Зарплата по новому контракту составит 5 млн евро за сезон, не учитывая бонусов.

На данный момент агент Шкриньяра получил несколько предложений из АПЛ.

В ближайшее время генеральный и спортивный директор «Интера» проведут встречу, где обсудят улучшенные условия для Шкриньяра.