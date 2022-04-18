СМИ: После смены владельца бюджет «Милана» на трансферы составит 300 миллионов евро

Ожидается, что поглощение «Милана» фондом Investcorp может привести к тому, что клуб приобретет Себастьяна Халлера, Кристофера Нкунку и Николо Дзаньоло, при этом ожидается изменение стратегии на трансферном рынке.

Инвестиционный фонд из Бахрейна в настоящее время ведет переговоры с владельцем «Милана» фондом Elliott, и в сейчас обсуждается сделка на сумму около 1,1 миллиарда евро, и первоначальные признаки выглядят позитивно. Клуб стал привлекательным активом за последние четыре года.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ожидается, что "Милан" будет иметь бюджет в размере около 300 миллионов евро, что позволит клубу снова попытаться стать лучшим в европейском футболе. Уже идет информация о приобретении Халлера, Нкунку и Дзаньоло, а также Орельена Чуамени.