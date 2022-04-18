Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в «Милан».

В клубе в ближайшее время может смениться владелец. В связи с этим, сообщается, что у «россонери» будет значительно больше капитала, доступного им на предстоящем летнем трансферном рынке.

Как сообщает L’Equipe, смена владельца и финансовые вливания могут предвещать возможное возвращение Доннаруммы в «Милан».

Тем не менее, пока трансфер обсуждается на уровне слухов. Нынешний вратарь миланского клуба Майк Меньян проводит успешный сезон и приглашение еще одного классного вратаря вызывает вопросы.