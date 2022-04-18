Ди Канио об у спехах «Ромы»: «У них половина игроков разгружают рыбу в порту, смешно радоваться победе»

Бывший игрок сборной Италии Паоло Ди Канио раскритиковал победу «Ромы» над «Будё-Глимт» в четвертьфинале Лиги конференций.

«Мы в восторге от победы в Лиге конференций и теперь им предстоит сыграть в полуфинале, но знаете ли вы, что у «Будё-Глимт» семь игроков разгружают лосося в порту», - язвительно заметил Ди Канио.

Он отметил, что не стоит придавать особого внимания победам в турнира такого низкого ранга.

«Моуриньо — это миф, кажется, что он вернул фанатов на стадион, но билеты продаются по 5 евро. Давайте не будем начинать с перезапуска итальянского футбола из Лиги конференций, хватит этой ерунды. Я хорошо знаю Рим, и недостатка в болельщиках никогда не было», - намекнул Ди Канио на маркетинговые ходы для привлечения болельщиков.