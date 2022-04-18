Лаутаро счастлив в «Интере» и не будет требовать трансфер в другой клуб

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не собирается менять клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 24-летний аргентинский футболист счастлив в миланской команде и не заинтересован в том, чтобы переходить в другой клуб. Боссы «Интера» же готовы продать Мартинеса за 80 миллионов евро. В услугах Лаутаро заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».

В этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянской лиге 29 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.