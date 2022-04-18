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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро счастлив в «Интере» и не будет требовать трансфер в другой клуб

18 Апреля 2022 • 12:32 Комментировать

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не собирается менять клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 24-летний аргентинский футболист счастлив в миланской команде и не заинтересован в том, чтобы переходить в другой клуб. Боссы «Интера» же готовы продать Мартинеса за 80 миллионов евро. В услугах Лаутаро заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».

В этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянской лиге 29 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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