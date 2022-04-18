Леао может переехать в Манчестер

Нападающий «Милана» Рафаэль Леао всерьёз заинтересовал «Манчестер Сити», сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «Милан» не хочет продавать игрока менее чем за €70 млн и предложили ему продлить контракт до 2026 года с повышением зарплаты до €4,5 млн в год. Действующее соглашение Леао с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний португалец провёл за итальянский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €50 млн.