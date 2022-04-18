Сарри: «Против «Торино» играть всегда непросто»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Торино», который закончился со счетом 1:1.

«Это была сложная игра, мы встречались с такой физической и агрессивной командой, которая не соответствует нашим характеристикам. Мы боролись со стандартами и немного сбились с пути после пропущенного гола, но мы знали, что сегодня будет тяжело», - сказал Сарри.

Наставник «Лацио» отметил, что при выборе плана на игру с таким соперником всегда возникает дилемма.

«Если вы ответите им в плане физики, у них все равно будет преимущество, поэтому вместо этого мы попытались ответить хорошим быстрым пасом, но у нас это не получилось достаточно хорошо», - сказал Сарри.

Тем не менее, он добавил, что команда не собирается опускать руки в борьбе за место в еврокубках.