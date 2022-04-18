Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Против «Торино» играть всегда непросто»

18 Апреля 2022 • 09:29 Комментировать
Лацио
1:1
Торино
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Торино», который закончился со счетом 1:1.

«Это была сложная игра, мы встречались с такой физической и агрессивной командой, которая не соответствует нашим характеристикам. Мы боролись со стандартами и немного сбились с пути после пропущенного гола, но мы знали, что сегодня будет тяжело», - сказал Сарри.

Наставник «Лацио» отметил, что при выборе плана на игру с таким соперником всегда возникает дилемма.

«Если вы ответите им в плане физики, у них все равно будет преимущество, поэтому вместо этого мы попытались ответить хорошим быстрым пасом, но у нас это не получилось достаточно хорошо», - сказал Сарри.

Тем не менее, он добавил, что команда не собирается опускать руки в борьбе за место в еврокубках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.04  20:00 Наполи ... Рома 1.95 3.80 3.80
18.04  22:00 Аталанта ... Верона 1.62 4.40 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
09:45 · Италия. Серия А
Леао может переехать в Манчестер
09:29 · Италия. Серия А
Сарри: «Против «Торино» играть всегда непросто»
09:06 · Италия. Серия А
Боссы «Сассуоло» назвали сумму, за которую готовы отпустить Скамакку
08:22 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет подписать форварда «Милана»
03:41 · Италия. Серия А
Моуринью вспоминает, как ему звонил Марадона
00:44 · Италия. Серия А
Сакки: «Идеи важнее денег»
00:32 · Италия. Серия А
Ибрагимович повесит бутсы на гвоздь, если выиграет чемпионат с «Миланом» 1
17 Апреля
23:53 · Италия. Серия А
«Аталанта» собирается расстаться с Иличичем
23:44 · Италия. Серия А
Ачерби может вернуться в «Милан»
16:39 · Италия. Серия А
Английские топ-клубы претендуют на игрока «Ромы»
13:33 · Италия. Серия А
«Интер» планирует расстаться с Сенси
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовится к переговорам с полузащитником «Лацио»
09:53 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» хотят, чтобы команду снова возглавил Конте 1
09:28 · Италия. Серия А
«Аталанта» готова летом продать Миранчука
08:49 · Италия. Серия А
Аллегри: В первом круге «Ювентус» бы проиграл такой матч
Все новости
Рекомендуем