Боссы «Сассуоло» назвали сумму, за которую готовы отпустить Скамакку

Руководители «Сассуоло» определились с суммой, за которую готовы отпустить итальянского нападающего Джанлуку Скамакку в другую команду.

По информации Calciomercato, «нероверди» планируют выручить с продажи 23-летнего игрока сборной Италии не меньше 40 миллионов евро. Главным претендентом на форварда считается миланский «Интер», который хочет включить в сделку одного из своих футболистов для того, чтобы снизить цену.

Напомним, что в этом сезоне Джанлука Скамакка провёл в итальянской лиге 31 встречу и отметился 13 забитыми мячами.