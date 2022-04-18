Моуринью вспоминает, как ему звонил Марадона

Трудно поверить, но Жозе Моуринью, наставник «Ромы», имел тесную дружескую связь с Диего Марадоной. Португалец заявил, что ему очень не хватает Марадоны, а также рассказал о том, как они общались.

- Диего был моим большим другом. У него было большое сердце и он всегда поддерживал, когда дела шли плохо. Мне крайне не хватает его. Он звонил мне, всегда после поражений, но никогда - после побед. Он знал, как нужна поддержка в непростые времена. Важно быть рядом именно когда это нужно. Он всегда говорил мне простую вещь в такие моменты - «Моу, не забывай, что ты - лучший». Мне так не хватает его..., - заявил Моуринью, слова которого цитирует BT Sport.