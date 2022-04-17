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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» собирается расстаться с Иличичем

17 Апреля 2022 • 23:53 Комментировать
Аталанта
...
Верона
1.62 4.20 5.20
Через 21 ч. 6 мин.

Словенский полузащитник Йосип Иличич в конце сезона покинет «Аталанту», намерение расстаться с ним изъявило руководство клуба. Его контракт с клубом рассчитан до 2023-го года, но «Аталанта» готова рассмотреть любые варианты, которые помогут ей выручить что-нибудь от расставания с 34-летним словенцем. Его нынешняя стоимость оценивается в три миллиона евро, согласно котировкам Transfermarkt.

В текущем сезоне Иличич сыграл в общей сложности в двадцати трех матчах, забив четыре года и пять раз успешно ассистировав своим партнерам, уточняет Calciomercato.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Йосип Иличич
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18.04  20:00 Наполи ... Рома 1.95 3.80 3.80
18.04  22:00 Аталанта ... Верона 1.62 4.40 5.20
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