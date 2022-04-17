«Аталанта» собирается расстаться с Иличичем

Словенский полузащитник Йосип Иличич в конце сезона покинет «Аталанту», намерение расстаться с ним изъявило руководство клуба. Его контракт с клубом рассчитан до 2023-го года, но «Аталанта» готова рассмотреть любые варианты, которые помогут ей выручить что-нибудь от расставания с 34-летним словенцем. Его нынешняя стоимость оценивается в три миллиона евро, согласно котировкам Transfermarkt.

В текущем сезоне Иличич сыграл в общей сложности в двадцати трех матчах, забив четыре года и пять раз успешно ассистировав своим партнерам, уточняет Calciomercato.