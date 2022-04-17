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Чемпионат Италии. Серия А

Английские топ-клубы претендуют на игрока «Ромы»

17 Апреля 2022 • 16:39 Комментировать

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло заинтересовал «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Рома» готова расстаться с 22-летним итальянцем за €50 млн. Контракт Дзаньоло с «волками» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к молодому футболисту со стороны «Ювентуса», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтеда».

В текущем сезоне Николо провёл за итальянский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €33 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Ливерпуль Николо Дзаньоло
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