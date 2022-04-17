«Аталанта» готова летом продать Миранчука

Руководители «Аталанты» приняли решение продать российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Corriere di Bergamo, боссы клуба из Бергамо определились с игроками, с которыми «Аталанта» расстанется в летнее трансферное окно. В список попал и 26-летний российский футболист, который не впечатлил руководителей бергамасков своим прогрессом в этом сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянской лиге 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.