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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» готова летом продать Миранчука

17 Апреля 2022 • 09:28 Комментировать

Руководители «Аталанты» приняли решение продать российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Corriere di Bergamo, боссы клуба из Бергамо определились с игроками, с которыми «Аталанта» расстанется в летнее трансферное окно. В список попал и 26-летний российский футболист, который не впечатлил руководителей бергамасков своим прогрессом в этом сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянской лиге 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Алексей Миранчук
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