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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Трудный матч против агрессивного соперника»

17 Апреля 2022 • 01:01 Комментировать
Лацио
1:1
Торино
окончен

В матче тридцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А римский «Лацио» с трудом ушел от поражения от «Торино». Лишь гол Чиро Иммобиле спас «Лацио» от поражения, и Маурицио Сарри, наставник римской команды, прокомментировал итоги матча.

- Это был трудный матч против агрессивного соперника. Было понятно, что матч окажется непростым. Они создали нам проблему, применив персональную опеку. Мы заработали очко, но было ощущение после гола. что можем взять и все три очка, - заявил Сарри, слова которого цитирует cittaceleste.it.

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Лацио Торино
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окончен Фиорентина 1:0 Венеция 1.35 5.10 9.50
окончен Ювентус 1:1 Болонья 1.35 4.80 9.50
окончен Лацио 1:1 Торино 1.65 3.85 5.40
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Сегодня, 17 Апреля
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