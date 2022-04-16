Иммобиле спас «Лацио» от поражения в матче с «Торино»

После того, как с трудом в домашнем матче ушел от поражения туринский «Ювентус», тот же самый сценарий повторился в игре «Лацио» с «Торино».
Лишь на последней минуте игры Чиро Иммобиле замкнул навес к дальней штанге, забив свой двадцать пятый гол в сезоне. «Лацио» остается шестым в турнирной таблице Серии А.
Протокол игры
|56'Пеллегри Пьетро (0:1)
|(1:1) Иммобиле Чиро90'
Стракоша Томас•Лаццари Мануэль•Патрик 43' (Луис Фелипе ( 43') •Ачерби Франческо•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва 69' (Катальди Данило ( 69') •Альберто Луис 69' (Башич Тома ( 69') •Андерсон Фелипе 85' (Ромеро Лука ( 85') •Иммобиле Чиро • 90'Дзакканьи Маттиа
Бериша Этрит•Иццо Армандо 51' (Зима Давид ( 51') •Бремер Глейсон•Родригес Рикардо•Эйна Ола 74' (Синго Вилфред ( 74') •Лукич Саша • 90'Риччи Самуэле•Войвода Мергим•Побега Томмазо 87' (Буонджорно Алессандро ( 87') •Брекало Йосип•Белотти Андреа 46' (Пеллегри Пьетро ( 46' ) 53'
16 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).