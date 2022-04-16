Иммобиле спас «Лацио» от поражения в матче с «Торино»

После того, как с трудом в домашнем матче ушел от поражения туринский «Ювентус», тот же самый сценарий повторился в игре «Лацио» с «Торино».

Лишь на последней минуте игры Чиро Иммобиле замкнул навес к дальней штанге, забив свой двадцать пятый гол в сезоне. «Лацио» остается шестым в турнирной таблице Серии А.