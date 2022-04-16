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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле спас «Лацио» от поражения в матче с «Торино»

16 Апреля 2022 • 23:48 Комментировать
Лацио
1:1
Торино
окончен

После того, как с трудом в домашнем матче ушел от поражения туринский «Ювентус», тот же самый сценарий повторился в игре «Лацио» с «Торино».

Лишь на последней минуте игры Чиро Иммобиле замкнул навес к дальней штанге, забив свой двадцать пятый гол в сезоне. «Лацио» остается шестым в турнирной таблице Серии А.

Протокол игры  
Лацио 1:1Торино
  56'Пеллегри Пьетро (0:1)
(1:1) Иммобиле Чиро90'   
Стракоша ТомасЛаццари МануэльПатрик  43' (Луис Фелипе (  43') Ачерби ФранческоМарушич АдамМилинкович-Савич СергейЛукас Лейва  69' (Катальди Данило (  69') Альберто Луис  69' (Башич Тома (  69') Андерсон Фелипе  85' (Ромеро Лука (  85') Иммобиле Чиро   90'Дзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна ПепеАдамонис МарюсКабрал ЖованеРаду СтефанХюсай ЭльсейдМоро РаульКаменович Димитрие
Бериша ЭтритИццо Армандо  51' (Зима Давид (  51') Бремер ГлейсонРодригес РикардоЭйна Ола  74' (Синго Вилфред (  74') Лукич Саша   90'Риччи СамуэлеВойвода МергимПобега Томмазо  87' (Буонджорно Алессандро (  87') Брекало ЙосипБелотти Андреа  46' (Пеллегри Пьетро (  46'   53')
Запасные: Сек ДембаДжемелло ЛукаПьяца МаркоСанабрия АнтониоМи­лин­ко­вич-Са­вич ВаняАнсальди КристианЛинетти КарольСтойкович Деннис
16 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино Чиро Иммобиле
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окончен Фиорентина 1:0 Венеция 1.35 5.10 9.50
окончен Ювентус 1:1 Болонья 1.35 4.80 9.50
окончен Лацио 1:1 Торино 1.65 3.85 5.40
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