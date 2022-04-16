Автогол помог «Удинезе» разгромить «Эмполи»

«Удинезе» на своём поле одержал победу над «Эмполи» со счётом 4:1 в 33-м туре чемпионата Италии.
Первый гол во встрече забил Ардиан Исмайли в свои ворота, Херард Делофеу удвоил преимущество «Удинезе», Андреа Пинамонти отыграл один гол с пенальти, а точные удары Игнасио Пуссетто и Лазара Самарджича установили окончательный счёт – 4:1.
«Удинезе» идёт на 11-м месте с 39 очками, «Эмполи» занимает 14-ю строчку с 34 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Исмайли Ардиан6'
|(2:0) Делофеу Херард52'
|71'Пинамонти Андреа (2:1)
|(3:1) Пуссетто Игнасио79'
|(4:1) Самарджич Лазар87'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Мари Пабло•Перес Неуэн 89' (Нюйтинк Брэм ( 89') •Молина Науэль • 65'Перейра Роберто 66' (Самарджич Лазар ( 66') •Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор 90' (Несторовски Илья ( 90') •Удоги Дестини•Делофеу Херард 90' (Яяло Мато ( 90') •Саксесс Исаак 75' (Пуссетто Игнасио ( 75')
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар 61' 72' (Верре Валерио ( 72' ) • 85'Исмайли Ардиан • 44'Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Бенасси Марко 73' (Хендерсон Лиам ( 73') •Аслани Кристьян•Бандинелли Филиппо • 65'Байрами Недим 72' (Паризи Фабьяно ( 72') •Ла Мантия Андреа 87' (Кутроне Патрик ( 87') •Пинамонти Андреа
16 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).