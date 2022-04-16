Автогол помог «Удинезе» разгромить «Эмполи»

«Удинезе» на своём поле одержал победу над «Эмполи» со счётом 4:1 в 33-м туре чемпионата Италии.

Первый гол во встрече забил Ардиан Исмайли в свои ворота, Херард Делофеу удвоил преимущество «Удинезе», Андреа Пинамонти отыграл один гол с пенальти, а точные удары Игнасио Пуссетто и Лазара Самарджича установили окончательный счёт – 4:1.

«Удинезе» идёт на 11-м месте с 39 очками, «Эмполи» занимает 14-ю строчку с 34 баллами.