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Чемпионат Италии. Серия А

Автогол помог «Удинезе» разгромить «Эмполи»

16 Апреля 2022 • 17:27 Комментировать
Удинезе
4:1
Эмполи
окончен

«Удинезе» на своём поле одержал победу над «Эмполи» со счётом 4:1 в 33-м туре чемпионата Италии.

Первый гол во встрече забил Ардиан Исмайли в свои ворота, Херард Делофеу удвоил преимущество «Удинезе», Андреа Пинамонти отыграл один гол с пенальти, а точные удары Игнасио Пуссетто и Лазара Самарджича установили окончательный счёт – 4:1.

«Удинезе» идёт на 11-м месте с 39 очками, «Эмполи» занимает 14-ю строчку с 34 баллами.

Протокол игры  
Удинезе 4:1Эмполи
(1:0) Исмайли Ардиан6'   
(2:0) Делофеу Херард52'   
  71'Пинамонти Андреа (2:1)
(3:1) Пуссетто Игнасио79'   
(4:1) Самарджич Лазар87'   
Сильвестри МаркоБекао РодригоМари ПаблоПерес Неуэн  89' (Нюйтинк Брэм (  89') Молина Науэль   65'Перейра Роберто  66' (Самарджич Лазар (  66') Уолас СоузаМакенго Жан-Виктор  90' (Несторовски Илья (  90') Удоги ДестиниДелофеу Херард  90' (Яяло Мато (  90') Саксесс Исаак  75' (Пуссетто Игнасио (  75')
Запасные: Гаспарини МануэльПаделли ДаниэлеБенкович ФилипСоппи БрэндонЗеегелаар МарвинАрслан Толгай-Али
Викарио ГульельмоСтоянович Петар   61'  72' (Верре Валерио (  72'   85') Исмайли Ардиан   44'Луперто СебастьяноКакаче ЛибератоБенасси Марко  73' (Хендерсон Лиам (  73') Аслани КристьянБандинелли Филиппо   65'Байрами Недим  72' (Паризи Фабьяно (  72') Ла Мантия Андреа  87' (Кутроне Патрик (  87') Пинамонти Андреа
Запасные: Фурлан ЯкопоФаццини ЯкопоРоманьоли СимонеВити МаттиаШтулац ЛеоУйкани СамирФьямоцци Риккардо
16 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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окончен Кальяри 1:0 Сассуоло 2.95 3.80 2.29
окончен Удинезе 4:1 Эмполи 1.94 3.75 3.85
окончен Сампдория 1:2 Салернитана 1.75 3.90 4.70
Идет 16 минута Фиорентина 0:0 Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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