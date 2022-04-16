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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» прервал серию из пяти поражений подряд

16 Апреля 2022 • 15:28 Комментировать
Кальяри
1:0
Сассуоло
окончен

«Кальяри» сумел прервать неприятную серию из пяти поражений подряд в матче против «Сассуоло» в 33-м туре Серии А (1:0).

Победу «Кальяри» принёс гол Алессандро Дейолы на 42-й минуте. Его команда оторвалась от зоны вылета уже на шесть очков. «Сассуоло» занимает девятую строчку, имея в активе 46 зачётных баллов. У «Кальяри» в копилке 28 очков.

До этой встречи «Кальяри» проиграл пять матчей подряд, уступив «Ювентусу», «Удинезе», «Милану», «Специи» и «Лацио».

Протокол игры  
Кальяри 1:0Сассуоло
(1:0) Дейола Алессандро42'   
Краньо АлессиоАльтаре ДжорджоЛовато Маттео   45'Карбони АндреаБелланова Рауль  87' (Перейро Гастон (  87') Марин РэзванГрасси Альберто  74' (Базелли Даниэле (  74') Дейола Алессандро  68' (Рог Марко (  68') Далберт ЭстеванКейта Бальде  68' (Паволетти Леонардо (  68') Педро Жоао  87' (Дзаппа Габриэле (  87')
Запасные: Валюкевич СебастьянЛикояннис ХараламбосЧеппители ЛукаСетер ДамирРадунович БорисГольданига ЭдоардоАрести Симоне
Консильи АндреаТольян Йереми  21' (Ruan Neto (  21'   27') Кирикеш ВладФеррари ДжанмаркоКирьякопулос Георгиос  66' (Сейде Эмиль Конрадсен (  66') Фраттези Давиде  82' (Джуричич Филип (  82') Лопес МаксимДефрель Грегоре  66' (Рожерио да Силва (  66') Распадори ДжакомоТраоре Хамед   45'Скамачча Джанлука  82' (Энрике Матеус (  82')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСаталино ДжакомоКиерво РиккардоОддеи БрайанАйхан КанМаньянелли ФранческоПелузо Федерико
16 апреля. Стадион "Сардиния Арена".

 

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окончен Кальяри 1:0 Сассуоло 2.95 3.80 2.29
окончен Удинезе 4:1 Эмполи 1.94 3.75 3.85
окончен Сампдория 1:2 Салернитана 1.75 3.90 4.70
Идет 7 минута Фиорентина 0:0 Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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