«Кальяри» прервал серию из пяти поражений подряд

«Кальяри» сумел прервать неприятную серию из пяти поражений подряд в матче против «Сассуоло» в 33-м туре Серии А (1:0).

Победу «Кальяри» принёс гол Алессандро Дейолы на 42-й минуте. Его команда оторвалась от зоны вылета уже на шесть очков. «Сассуоло» занимает девятую строчку, имея в активе 46 зачётных баллов. У «Кальяри» в копилке 28 очков.

До этой встречи «Кальяри» проиграл пять матчей подряд, уступив «Ювентусу», «Удинезе», «Милану», «Специи» и «Лацио».