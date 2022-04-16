«Кальяри» прервал серию из пяти поражений подряд

«Кальяри» сумел прервать неприятную серию из пяти поражений подряд в матче против «Сассуоло» в 33-м туре Серии А (1:0).
Победу «Кальяри» принёс гол Алессандро Дейолы на 42-й минуте. Его команда оторвалась от зоны вылета уже на шесть очков. «Сассуоло» занимает девятую строчку, имея в активе 46 зачётных баллов. У «Кальяри» в копилке 28 очков.
До этой встречи «Кальяри» проиграл пять матчей подряд, уступив «Ювентусу», «Удинезе», «Милану», «Специи» и «Лацио».
Протокол игры
|(1:0) Дейола Алессандро42'
Краньо Алессио•Альтаре Джорджо•Ловато Маттео • 45'Карбони Андреа•Белланова Рауль 87' (Перейро Гастон ( 87') •Марин Рэзван•Грасси Альберто 74' (Базелли Даниэле ( 74') •Дейола Алессандро 68' (Рог Марко ( 68') •Далберт Эстеван•Кейта Бальде 68' (Паволетти Леонардо ( 68') •Педро Жоао 87' (Дзаппа Габриэле ( 87')
Консильи Андреа•Тольян Йереми 21' (Ruan Neto ( 21' ) • 27'Кирикеш Влад•Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос 66' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 66') •Фраттези Давиде 82' (Джуричич Филип ( 82') •Лопес Максим•Дефрель Грегоре 66' (Рожерио да Силва ( 66') •Распадори Джакомо•Траоре Хамед • 45'Скамачча Джанлука 82' (Энрике Матеус ( 82')
16 апреля. Стадион "Сардиния Арена".