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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери: «Наконец-то в Италии открытая чемпионская гонка»

16 Апреля 2022 • 13:44 Комментировать

Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал нынешнюю борьбу за чемпионство в Серии А. Итальянец выразил радость, что в этом сезоне гонка за Скудетто более интересная, чем в предыдущие годы.

«Сложно делать прогнозы, есть команды, с которыми я близок. Это здорово, наконец-то в Италии открытая чемпионская гонка. Я улыбаюсь, когда вижу прогнозы, предсказания об окончании сезона. Каждая игра сейчас сложная, не так, как раньше, когда команда, избежавшая вылета, не прилагала усилий», – цитирует итальянского специалиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на текущий момент таблицу Серии А возглавляет «Милан», который опережает «Интер» на одно очко. При этом у подопечных Индзаги есть одна игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Серия А
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