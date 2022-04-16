Погба приостановил переговоры с «ПСЖ» ради перехода в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба желает вернуться в Турин, о чем пишет издание Tuttosport. Ради предложения «Юве» французский футболист приостановил все контакты с представителями из Парижа.

Новый контракт с «МЮ» однозначно подписан не будет, хотя бы боссы предприняли еще одну попытку переговоров.

29-летний футболист ожидает предложения из «Ювентуса». Полузащитник хочет вернуться в Италию.

Основная проблема — предложение «Юве». У «старой синьоры» отсутствуют финансовые возможности Парижа. Погба придется выбирать между карьерой и деньгами.