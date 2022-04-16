«Милан» готовят к продаже за 1 млрд евро

«Милан» перейдет под руководство нового владельца с высокой долей вероятности.

На данный момент компания Investcorp из Бахрейна ведет переговоры с действующим владельцем «россонери».

Если верить изданию Reuters, стороны близки к оформлению сделки, которая обойдется в 1 млрд евро. Более того, новый управляющий возьмет на себя все долги клуба.

Investcorp — инвестиционная компания. На данный момент задача таковой — частные инвестиции, включая кредиты и покупку недвижимости.

Сегодня у будущего владельца «Милана» в собственности находится огромное количество разноплановых активов, которые оценивают в 42 млрд евро. Для «Милана» это будет очень выгодной сделкой.