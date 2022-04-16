Аллегри: «Не жалею, что отказал «Реалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что не жалеет о решении отказаться от работы в мадридском «Реале».

«Я не жалею, что отказался от работы в «Реале». Я хотел вернуться в «Ювентус» и построить с туринским клубом что-то значимое. К тому же, здесь живёт мой 10-летний сын», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, итальянский специалист мог возглавить «Реал» в 2019 году, однако решил отказаться от предложения руководства мадридского клуба. В 2021 году Аллегри вернулся в «Ювентус».

После 32 туров туринская команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. Из Лиги чемпионов подопечные Аллегри выбыли на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу» по сумме двух встреч (1:4).