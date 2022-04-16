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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Не жалею, что отказал «Реалу»

16 Апреля 2022 • 11:20 Комментировать (1)
Кальяри
1:0
Сассуоло
2.80 3.60 2.45
перерыв

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что не жалеет о решении отказаться от работы в мадридском «Реале».

«Я не жалею, что отказался от работы в «Реале». Я хотел вернуться в «Ювентус» и построить с туринским клубом что-то значимое. К тому же, здесь живёт мой 10-летний сын», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, итальянский специалист мог возглавить «Реал» в 2019 году, однако решил отказаться от предложения руководства мадридского клуба. В 2021 году Аллегри вернулся в «Ювентус».

После 32 туров туринская команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. Из Лиги чемпионов подопечные Аллегри выбыли на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу» по сумме двух встреч (1:4).  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Массимилиано Аллегри
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КАЛЬЯРИ САССУОЛО
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Идет 45 минута Кальяри 1:0 Сассуоло 2.95 3.80 2.29
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16.04  17:30 Фиорентина ... Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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